Alibec: "Nu stiu ce se intampla cu noi! Daca nu putem bate ASA, nu stiu ce pretentii putem avea in playoff"

STEAUA 1-1 ASA | Alibec a declarat dupa meci:



"Imi pare rau ca i-am dezamagit pe cei de la stadion si de acasa. Am avut si 11 metri, am avut mai multe ocazii decat in meciurile trecute. Speram sa ne revenim"

"Chiar nu stiu de ce suntem in criza, la antrenament ne iese jocul, suntem pregatiti fizic, dar la meci nu stiu ce se intampla cu noi"

"In vestiar suntem o familie, ne intelegem bine toti, pe teren nu intelegem de ce nu castigam. Cred ca avem valoare, suntem cei mai buni din tara"

"Nu ma tem de playoff, dar va dati seama, daca nu poti sa bati ASA, din subsolul clasamentului, nu stiu ce pretentii poti avea in playoff"

"Eu cred in echipa asta, in colegii mei, cred in mine si sunt sigur ca o sa ne revenim si o sa ii multumim si pe cei din tribuna"

"Nu stiu ce sa zic de fani, pot sa strige ce vor cand echipa nu joaca, dar nu asta este solutia."

"Sa zicem ca intalnirea cu patronul a fost benefica, eu cred ca in repriza a doua am jucat un fotbal bun", a spus Alibec la DigiSport.