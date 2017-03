'Alibec e sub potentialul lui, la Astra era mult mai bun!' Sumudica a vorbit cu Reghe. Ce i-a zis

Marius Sumudica e atent la tot ce fac fostii lui jucatori de la Astra dupa transferul la Steaua.

Sumudica spune ca Alibec inca acuza impactul cu noua echipa si explica de ce Boldrin nu s-a adaptat postului pe care e folosit la Steaua.

"Alibec e sub potentialul lui. La Astra era mult mai bun. Este alta metoda, a schimbat si grupul, nu e deloc usor. Discut cu Reghe, am vorbit si zilele trecute. Si el a renuntat la cateva zile de cantonament, e mai permisiv in privinta programului.

Jucatorul, indiferent ce-l lasi sau nu sa faca, nu cred ca se mai gandeste la ceva cand intra pe teren. Boldrin la mine juca in alta pozitie. Il foloseam inter stanga sau langa mijlocasul central defensiv. Il foloseam mai jos. Lui ii e greu sa joace cu spatele la poarta si fuge de contacte. De Amorim nici la mine nu mai era in forma, intrase intr-un con de umbra!", a spus Sumudica la Europa FM.