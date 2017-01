Balasa a facut primul antrenament cu Steaua! Becali il vede TITULAR in aparare. Cum va arata echipa lui Reghe in 2017

Mihai Balasa a inceput pregatirea alaturi de Steaua, in Antalya.

Fundasul adus de la AS Roma a facut azi primul antrenament sub comanda lui Reghecampf. Chiar daca mai e numai o saptamana pana la reluarea campionatului, Balasa are sanse mari sa intre direct titular in meciul cu CFR Cluj. Reghecampf a decis aproape in totalitate echipa de start pentru jocul de peste o saptamana.

Nita nu poate fi scos din poarta. Tamas si Balasa vor fi in centrul apararii, Ovidiu Popescu pe dreapta, iar Momcilovic in banda opusa. In centru vor fi, aproape sigur, Pintilii si Muniru. Ultimul i-a luat fata lui Boldrin in lupta pentru primul 11. Popa, Alibec si De Amorim vor fi in spatele lui Gnohere, care a devenit prima optiune de varf impins in ierarhia lui Reghecampf.



ASA a aratat echipa Stelei in amicalul cu Terek de ieri: