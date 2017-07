ALARMA pentru Dica! Un titular a revenit in CARJE din cantonament! Cat va sta pe bara dupa accidentarea din Olanda. FOTO

Stelistii au revenit azi din al doilea cantonament de vara.

Lotul Stelei a revenit fara Gnohere din Olanda. Atacantul a primit trei zile sa mearga la familie in Franta, dupa care va reveni pentru primul meci al sezonului, cu Voluntari.

Cantonamentul Stelei s-a incheiat nefericit pentru Enache, care a revenit in carje. Fundasul a suferit o entorsa destul de grava si va sta pe bara aproximativ 2 saptamani.

"Ma asteptam ca la ultimul meci din cantonament sa fie o stare usor de nervozitate dar ei au fost concentrati, s-au daruit. Singurul lucru negativ este accidentarea lui Enache, sper sa nu fie ceva foarte grav" a spus Nicolae Dica la conferinta de presa.

Totusi, in ciuda absentei lui Enache, Dica e increzator intr-un start bun de sezon pentru Steaua.

"In prima etapa intalnim castigatoarea Cupei Romaniei, ii cunosc foarte bine pe cei de acolo, il cunosc foarte bine pe Claudiu (Niculescu), stiu ce le cere jucatorilor, vom avea un meci foarte greu. Este inceputul de campionat, dar eu am incredere ca la ora jocului vom evolua foarte bine", a spus Dica in conferinta.