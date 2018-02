Caderea INEXPLICABILA a jucatorului de la care Becali visa MILIOANE! Totul s-a terminat dupa ce a prins transferul carierei

Dupa ce s-a chinuit sa prinda echipa in tur, a acceptat sa fie imprumutat la un club aflat in lupta pentru evitarea retrogradarii.

Dupa 17 aparitii fara gol marcat la Craiova, Mihai Roman a semnat ieri cu ACS Poli Timisoara. Mangia l-a folosit titular in campionat de numai 6 ori. Roman a avut momente rare in care a adus aminte de golgeterul pe care Steaua era disperata sa-l ia acum 3 ani. Declinul varfului de 25 de ani a inceput imediat dupa cel mai important transfer din cariera! Cumparat cu 350 000 de euro de NEC Nijmegen acum doi ani si jumatate, Roman n-a marcat decat o data in 13 meciuri pentru olandezi. A fost apoi cedat la Petah Tikva, in Israel, unde a inscris de 7 ori, fara sa convinga insa pentru un contract pe termen lung. In vara lui 2017, Roman a revenit in Romania si a semnat cu Craiova. N-a rezistat decat 6 luni si a mai coborat o treapta, in play-out, la Timisoara.

Cariera lui Roman are o traiectorie ciudata. Crescut de Universitatea lui Mititelu, Roman era vazut drept cel mai bun atacant al generatiei sale. Varful a mai trecut pe la Petrolul, U Cluj, Turnu Severin sau Sageata Nagodari, inainte sa semneze cu Pandurii. Aici a devenit golgeter si l-a convins pe Gigi Becali sa ofere jumatate de milion de euro ca sa-l aduca la Steaua. Pandurii a hotarat sa accepte finalul sezonului 2015-2016 pentru a finaliza negocierile, dar propunerea lui Becali n-a mai ramas valabila. Echipa din Tg. Jiu a acceptat in cele din urma sa-l lase pe Roman in Olanda pentru o suma inferioara, desi fotbalistul intrase si in circuitul echipei nationale.

Crezi ca Roman poate deveni din nou un jucator important in Liga 1?