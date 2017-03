Acuzatii INCREDIBILE facute de Reghecampf: "Piturca si-a IMPUSCAT un coleg la vanatoare!"

Razboi total intre Piturca si Reghecampf!

Dupa ce fostul selectioner a dezvaluit ca Reghe a petrecut si el alaturi de Mihai Stoica inaintea partidei de la Zurich, stelistul ii da replica. Reghecampf spune ca Piturca si-ar fi impuscat un coleg de vanatoare si ii ironizeaza rezultatele.

"Cand spune ca la Snagov se stiau dinainte rezultatele, trebuie sa dovedeasca totul. Il anunt ca am inregistrat emisiunea in care a fost si a vorbit despre noi. O am inregistrata si reprezinta o proba pentru mine impotriva lui la un eventual proces. Piturca e singurul antrenor de dupa 1989 care n-a dus Steaua in cupele europene. E singurul! Analizati cum vorbeste acest personaj. Acum vreo 6-7 ani, din greseala, si-a impuscat un coleg la vanatoare. Intelegeti ce vreau sa spun si va dati seama cu cine aveti de-a face!", a spus Reghecampf.