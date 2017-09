A EXPLODAT DERBY-UL! Gol anulat CFR pentru fault in atac. Ce s-a intamplat

In minutul 9, Vera a reusit sa inscrie pentru CFR, dar golul sau a fost anulat!

Hategan a decis fault in atac la un duel pentru minge intre Nouvier si Benzar! Dupa o centrare de pe partea dreapta a lui Manea, Nouvier l-a batut la cap pe Benzar si a trimis spre Vera, care a impins mingea in plasa din cativa metri. Hategan era pozitionat perfect si a hotarat ca Nouvier a procedat neregulamentar, impingandu-si adversarul in saritura.

Decizie corecta sau trebuia validat golul?

Sursa capturi: Telekom Sport