A dat de pamant cu declaratiile lui Reghecampf! Fost antrenor al Stelei: "Nu pot sa te inteleg, Reghe, nu se poate asa ceva!"

Steaua o intalneste pe CFR Cluj, in aceasta seara, pe National Arena.

Laurentiu Reghecampf a sustinut sambata o conferinta de presa in care s-a aratat deranjat de faptul ca unul dintre jurnalisti a vorbit despre "perioada mai grea a Stelei."

"Vreau sa va opriti cu chestia asta, ca vad ca o continuati. Perioada grea? Eu n-am nicio perioada grea. Grea din ce punct de vedere?"

Laurentiu Reghecampf a mai punctat faptul ca rezultatele Stelei din 2017 nu sunt un motiv de ingrijorare.

"Eu nu vad lucrurile asa negativ. In 2017 nu am pierdut niciun meci, am pierdut puncte pe greseli foarte mari de arbitraj, puteam sa avem mult mai multe puncte."

"Vad ca toata lumea spune pe la televizor ca Steaua are lotul cu jucatorii cei mai valorosi. Si antrenorul este foarte valoros, sa stiti", a spus Reghecampf.

"Sunt probleme de joc. Nu exista organizare, nu exista o idee, nu exista automatisme."

Ilie Dumitrescu, fostul jucator si antrenor al Stelei, a comentat la DigiSport declaratiile lui Reghecampf si le-a demontat, rand pe rand.

"La asta cu <<nu e un moment delicat>> nu am cum sa te inteleg, Reghe. Presiune la Steaua va exista tot timpul. E greu sa antrenezi Steaua."

"Stelistii sunt in grafic pentru obiectiv, dar sunt probleme de joc. S-a vazut asta. Trebuie sa vedem alta echipa. Vreau sa vad organizare pe faza defensiva, dar Steaua ia gol la fiecare meci. Nu se poate asa ceva."

"Vreau sa vad ca acest lot de jucatori valorosi, cu un antrenor valoros, are o idee de joc. Vreau sa vad automatisme."

"Nu e o performanta ca e neinvins. Scoti trei egaluri si aia e... Jucatorii trebuie sa inteleaga ca sunt la cel mai tare club din tara.", a spus Ilie Dumitrescu.