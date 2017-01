8 jucatori dati afara de Steaua? Reghecampf nu i-a luat in cantonament, sanse aproape 0 sa continue la Steaua

Steaua se pregateste de cele doua cantonamente.

Steaua va avea doua cantonamente de pregatirea in aceasta iarna, insa pentru 8 stelisti sansele sa mai joace la Steaua sunt aproape 0. Lui Bourceanu i s-a terminat contractul iar Steaua nu i-a mai prelungit intelegerea, in timp ce alti 7 jucatori nu au fost luati in perioada de pregatire, semna ca nu mai intra in calculele lui Reghecampf.

Golubovic, Aganovic, Mitrea, Dan Popescu, Enceanu, Valceanu si Chitosca sunt jucatorii lasati acasa de Reghecampf, anunta Dolce. Dintre toti, doar Golubovic si Aganvoic au fost folositi mai des de Reghecampf, insa niciunul nu a dat randamentul asteptat.

Pentru Steaua nu e prima data cand se desparte de un regiment intreg de jucatori. Alcenat, Tade, Alcenat, Breeveld si Tahar sunt doar o parte din jucatorii trecuti pe linie moarta de Steaua anul trecut, in aceeasi perioada.

Programul Stelei in aceasta iarna:

Primul cantonament:

18 ianuarie: Steaua - Qarabag

Al doilea cantonament:

24 ianuarie: Steaua - Vardar Skopje

26 ianuarie: Steaua - Dinamo Zagreb

28 ianuarie: Steaua - Slovan Bratislava

31 ianuarie: Steaua - Wisla Krakovia

02 februarie: Steaua - Hajduk Split