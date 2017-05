225.000 de euro investiti pentru Champions League! Becali plateste o mica avere

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Gigi Becali l-a angajat pe Jorge Ibarrola pentru a o reprezenta in procesul de la TAS, unde incearca sa castige titlul in fata Viitorului. Acesta cere 75.000 de euro pentru a lua cazul si 150.000 de euro daca va avea castig de cauza, anunta Gazeta.

Ibarrola a avut un succes la TAS in 2013, cand a obtinut reintroducerea in campionat a Concordiei in timpul competitiei! Rapid incepuse sezonul insa a fost inlocuita cu Concordia.

Spaniolul va castiga pentru proces mai mult decat majoritatea fotbalistilor din Liga I intr-un sezon. Miza pentru Steaua este imensa, echipa urmand sa intre pe traseul campioanelor in Liga, ceea ce ar insemna sa aiba sanse decente la grupele UCL, fata de traseul non campioanelor, unde Steaua trebuie sa treaca de cel putin o echipa foarte puternica.