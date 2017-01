Morosanu, gata sa cucereasca America: se antreneaza la -10 grade pentru a fi in cea mai buna forma la Chicago, luna viitoare

Fotbalistii din Iasi au plecat in Antalya, la caldura, asa ca stadionul a ramas numai pentru Morosanu. Moartea din Carpati se pregateste sa cucereasca America.

La minus zece grade, Morosanu da ture de stadion si face scheme de bataie pe terenul inghetat. Luna viitoare, Morosanu se va bate la Chicago.

"Nu stiu daca voi cuceri Hollywood-ul. Poate cu Arnold mi-as dori sa ma intalnesc, pentru ca-mi place foarte mult de el", spune Morosanu.

In acest an, Morosanu vrea sa se bata din doua in doua luni.

"Las politica la o parte, ca numai de pierdut am avut din politica si ma voi concentra pe sport", mai spune el.

Morosanu e afectat de moartea luptatorului Razvan Tiru, decedat intr-un accident de masina.

"Eu si cand urc in avion, mor de frica, dar am zis ca daca e sa cada avionul, asta este, stiu ca am realizat ceva cu viata mea si pot sa mor cu fruntea sus", spune Morosanu.