Reactii emotionante in Romania dupa tragedia din Italia! Mutu vrea sa mearga la funeraliile de joi

Craiova, CFR si Viitorul sunt primele cluburi din Romania care au reactionat dupa tragedia din Italia. Mutu vrea sa mearga joi la inmormantarea lui Astori.

Arena Fiorentinei s-a transformat in loc de pelerinaj. Mii de fani au prins lumanari si au lasat fulare la stadion. Suporterii Fiorentinei propun sa fie retras numarul 13, purtat de Astori. Italienii au difuzat ultima imagine cu Astori in viata. Capitanul Fiorentinei a murit in somn.



Italianul Mangia a transmis condoleante in numele Craiovei. Viitorul si CFR au reactionat si ele dupa decesul capitanului Fiorentinei.