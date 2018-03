OFICIAL! Toata etapa din Serie A a fost amanata dupa moartea lui Davide Astori

Etapa din Serie A nu se va mai juca astazi dupa moartea lui Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a decedat la 31 de ani in camera de hotel din Udinese, acolo unde Fiorentina urma sa joace astazi.

Dupa ce partida Genoa - Cagliari a fost amanata cand jucatorii echipei oaspete au solicitat acest lucru, Astori jucand timp de 6 ani la Cagliari, a venit anuntul oficial: nu se va mai juca vreun meci astazi in Serie A, inclusiv derby-ul dintre AC Milan si Internazionale Milano.

OFFICIAL: All of today's Serie A games postponed following the tragic sudden death of Fiorentina captain Davide Astori.