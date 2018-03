Mesajul socant afisat de suporterii unei echipe italiene dupa moartea lui Astori! Gest de un cinism extrem

Suporterii lui Bari, echipa din liga a doua italiana, au afisat un banner de un cinism extraordinar dupa moartea lui Davide Astori.

Moartea lui Davide Astori a indoliat fotbalul italian si pe cel international. Fundasul si-a pierdut viata la doar 31 de ani, fiind gasit fara suflare intr-o camera de hotel din Udine.

Ultrasii lui Bari au afisat si ei un banner dupa moartea lui Astori. Insa unul de un cinism extrem. Ei s-au folosit de moartea capitanului Fiorentinei pentru a reaminti de un alt eveniment. Mai rau, ei i-ar fi dorit moartea lui Andrea Masiello.

"De ce Astori si nu Masiello?", au scris acestia pe un banner, pe care l-au afisat pe un pod din oras.

Ura lor fata de Masiello e veche de cativa ani. In sezonul 2010/11, Bari a retrogradat dupa un meci Bari 0-2 Lecce, in care Andrea Masiello si-a dat un autogol. Ulterior, fotbalistul a recunoscut in fata instantei ca a fost implicat in trucarea unor partide, iar in 2012 a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare.

Masiello a primit 50.000 euro pentru a truca meciuri pe cand era la Bari.