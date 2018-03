"Luni semna contractul nou. Stabilisem sa-si incheie cariera la Fiorentina!" Dezvaluiri CUTREMURATOARE ale presedintelui Fiorentinei

Moartea lui Astori l-a socat pe Andrea Della Valle, presedintele de la Fiorentina.

Tocmai se intelesese cu jucatorul pentru un nou contract. Astori urma sa-si incheie cariera la Florenta. Della Valle spune ca e gata sa faca orice pentru a-i sustine familia.

"E o durere imensa. Ma gandesc la familia lui, la sotia lui, la fiica lui. Sunt mandru ca l-am avut alaturi de noi in ultimii ani, cu el aveam o relatie speciala. Era un om cu niste calitati unice. Suntem cu totii impietriti. Luni isi prelungea contractul. E o tragedie imensa. E dificil sa fiu aici. Vom vedea zilele viitoare cum vom trata aceasta tragedie, acum nu stiu sa dau prea multe raspunsuri, suntem cu totii in stare de soc. Ne intelesesem sa-si incheie cariera la Firenze, luni semna contractul. Era un punct de referinta pentru toata echipa.

Chiar am vorbit recent cu el de noul proiect si de noii jucatori din echipa. El parea sa fie antrenorul si directorul sportiv in acelasi timp. Trebuie sa mergem inainte. Va rugam sa ne intelegeti durerea. Baietii trebuie sa aiba puterea de a reveni. Sunt mandru ca l-am cunoscut. Ne va lipsi intotdeauna. Era un adevarat capitan. Socul e mult prea mare. Avea niste calitati morale extraordinare. In vestiar era special", a spus Della Valle.