"Era mereu primul la masa. In aceasta dimineata, n-a mai venit" Dezvalurile facute de cei de la Fiorentina despre moartea tragica a lui Davide Astori

Cei de la Fiorentina au dezvaluit mai multe amanunte despre moartea lui Davide Astori, capitanul echipei, prin intermediul lui Arturo Mastronardi, purtatorul de cuvant al clubului.

"Davide nu a sosit la micul dejun, la 9:30, asa cum era stabilit iar el era mereu primul care ajungea. Aşa ca am mers sa verificam. Davide dormea singur in camera. Nu stim inca adevarata cauza a mortii. Magistratura a venit aici iar corpul a fost luat pentru autopsia care cred ca va fi finalizata astazi. Nu avem mai multe detalii. Ultima persoana care l-a vazut pe Davide a fost Marco Sportiello (portarul Fiorentinei). Unii jucatori dorm in camera single, altii in camera dubla.



Familia lui este in Bergamo asa ca parintii lui au fost anuntati prin telefon, in timp ce partenera lui a fost vizitata in persoana de catre unul dintre directorii aflati in oras. Echipa se va intoarce in Florenta astazi cu un avion privat" a declarat Mastronardi.

Davide Astori nu a fost descoperit de vreun coechiper, ci de unul dintre fizioterapeutii echipe care s-a dus sa verifice camera jucatorului. Football Italia scrie ca rezultatul autopsiei ar putea fi anuntat chiar astazi.