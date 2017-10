De Zerbi, facut TIGAN de fanii lui Benevento! Fostul jucator al lui CFR, antrenorul lui Puscas in Serie A

Roberto de Zerbi a fost numit antrenor la Benevento, cea mai slaba echipa din Serie A.

Un banner cu mesajul "De Zerbi tiganul" a fost afisat in apropiere de Stadio Ciro Vigorito, dupa ce clubul Benevento a anuntat numirea fostului jucator al CFR Cluj la conducerea tehnica a echipei la care evolueaza si Geogre Puscas.

Gazzetta dello Sport a notat ca aversiunea fanilor fata de noul tehnician dateaza din sezonul 2015/2016, cand Foggia antrenata de De Zerbi a contestat promovarea echipei Benevento in Serie B.

Roberto De Zerbi a fost numit, luni seara, la conducerea tehnica a celei mai slabe echipe din Serie A, Benevento. Nou-promovata Benevento este ultima in Serie A dupa noua etape, fara victorie si cu doar doua goluri marcate (22 primite).

De Zerbi il inlocuieste pe Marco Baroni, 54 de ani, tehnicianul care a promovat echipa.

Roberto De Zerbi, in varsta de 38 de ani, a evoluat, printre altele, la echipe ca Foggia, Catania, Napoli. Cu CFR Cluj a castigat doua titluri, in 2010 si 2012 si Cupa Romaniei, in 2010.

Cea mai imporanta echipa antrenata de el a fost Palermo, in prima liga italiana. De Zerbi a preluat formatia la 6 septembrie 2016, inlocuindu-l pe Davide Ballardini, dar a fost demis dupa nici trei luni.

Sursa: News.ro