"Trebuie sa o iei de jos" Tadici de la HC Zalau, mai tare ca Alex Ferguson la Manchester United

Gheorghe Tadici este antrenorul autohton cu cea mai indelungata perioada petrecuta la un singur club si antrenorul roman de handbal aflat in activitate cu cele mai bune rezultate in palmares.

In august 2017, tehnicianul lui HC Zalau va implini 43 de ani de activitate pe banca clubul salajean, cu care a castigat trei titluri de campion national si un trofeu Challenge Cup.

“Am avut profesori la facultate care ma indemnau sa iau specializarea fotbal, dar asta am vrut sa fac de la inceput. Oriunde m-as fi dus, asta mi-a fost structura, de muncitor. Am avut vreo 20 de ani in care nu am avut o luna de concediu si e greu de crezut ca mai gasesti astazi asa ceva. Am facut facultatea la Cluj, apoi am ajuns la Zalau, unde nu existau decat echipe de baschet si volei cand am venit eu. Visul meu era sa fac echipa de handbal masculin, am antrenat baieti vreo 4 ani, munca voluntara, dar, cand sa mergem la calificari, <organul> de atunci a spus ca eu sa merg cu fetele si altii sa mearga cu baietii. Probabil ca aveam aceleasi rezultate bune si la baieti”, spune Tadici.

In perioada 2006-2008, antrenorul a avut o pauza de 2 ani de zile in care a antrenat pe Oltchim Rm. Valcea, cu care a cucerit cinci trofee - Cupa Cupelor, Supercupa Europei, plus titlul, Cupa si Supercupa Romaniei. Dar Tadici se poate identifica cu clubul de handbal feminin din Zalau pe care l-a infiintat, promovat si mentinut la un nivel decent in prima liga:

“In ciuda varstei, eu acum ma simt cel mai proaspat. Depinde cum te conservi. Eu pot sa spun ca in astia 43 de ani, am avut ambitia sa plec de la junioare III si in 4 ani de zile am fost la senioare. Am intrat in Divizia B, cand se intra mai greu decat se intra astazi in Liga Nationala, dupa 2 ani am intrat in Liga Nationala si de aici a inceput totul… Cam asa trebuie sa construiasca un antrenor care vrea sa aiba soliditate in meserie, sa faca drumul acesta de la junioare, prin diviziile inferioare spre Liga Nationala si echipa nationala. Nu la modul in care sunt tinerii in prezent: unii care termina astazi cu handbalul si vor maine sa antreneze direct echipa nationala de seniori. Atunci esecurile sunt asigurate repede, exemplele sunt multe in ultimii 8-10 ani de zile”.

Venerabilul technician, care a implinit 65 de ani pe 27 martie 2017, spune ca, in prezent, se munceste mai putin, iar principalul obiectiv al sportivilor si antrenorilor mai tineri este sa ia cat mai multi bani, intr-un timp cat mai scurt, cu cat mai putin efort. “Mentalitatea acum este alta, inainte se muncea mult, se lua putin si erau si rezultate bune, erau jucatoare bune. De exemplu, Ionela Guran, Paula Ungureanu sau Aurelia Bradeanu, pe care le-am avut de la junioare, sunt si acum in activitate, nu pot sa le scoata din echipa cele de 20-25 de ani. Rezista si sunt bune si lidere si la peste 36 de ani. S-a muncit altfel si au o baza mult mai solida decat ceea ce e in momentul de fata. Acum totul este produsul Facebook-ului, se formeaza caracterial dupa ceea ce invata pe internet. Sunt mult mai superficiali, au pretentii doar din punct de vedere financiar, daca s-ar putea fara munca deloc. Acum e moda salariului, a indemnizatiei, a chiriei, a utilitatilor, masa de pranz, masa de seara, mai trebuie sa le luam laptopuri si telefoane ca sa nu cheltuie ele nimic. Asta nu face bine nici pregatirii lor pentru viata. Scoala se face numai la fara frecventa, habar nu au unde si-au luat licenta sau unde si-au luat masterul. Si spun ca au facut sport de perfomanta de parca li se cuvine totul pe tava, de parca sportul de performanta l-au facut pe degeaba, uita ca au fost platiti foarte bine. Cand au inchis contractual de sportiv au impresia ca trebuie sa faca imediat, nepregatit, fara nimic, un contract de antrenor tot la nivelul asta. Si le e greu sa stea 4 ore in sala”, dezvaluie antrenorul.

Una dintre nemultumirile principale ale lui Tadici este reprezentata de modul in care sunt perceputi si tratati antrenorii romani care lucreaza cu tinerii si care formeaza generatia de maine a echipei nationale. “Cand e vorba de un selectioner roman, el trebuie sa nu aiba echipa de club. In momentul in care e vorba de un antrenor strain, el poate sa aiba si echipa de club. De cand cu strainii astia, avem la echipa nationala antrenori care iau intr-un an cat lua unul roman in 8 ani de zile. Dar sa vedem cand o sa faca rezultatele pe care le-a avut Tadici la un Mondial sau la Olimpiada. E o bataie de joc la adresa antrenorilor romani si in special pentru cei care descopera, care produc. Din 120 de cluburi, 80 nu primesc nici macar o pereche de sireturi de la FRH. In plus, selectionerii de la seniori iau niste sume foarte mari, iar la nivelul de antrenori de tineret si juniori, spre o rusine totala si un dispret total fata de romani, nu iau nici macar 10 euro. La loturile de tineret, junioare si cadete, antrenorii nu sunt platiti. Cei care se afla la baza piramidei si care formeaza viitorul fac munca patriotica. Sunt platiti numai cand iau medalii si atunci se premiaza de la presedintele federatiei pana la femeia de serviciu. Cam asta este politica si strategia FRH”, precizeaza tehnicianul.

Tadici le raspunde si celor care ii contesta metodele de a antrena si personalitatea: “Celor care nu ma lasa sa imi fac treaba, le spun ca o sa ma dau la o parte, atunci cand o sa vad unii mai buni ca mine. Deocamdata, sa vad si eu antrenori dintr-astia <moderni>, care sunt buni sa creasca si sa promoveze jucatoare, nu doar sa ia jucatoare pe bani multi pentru ca au fonduri la dispozitie. Vreau sa ii vad la fel de mari fara bani multi, fara sa ia numai <varfuri> si sa creasca ei niste echipe. Sau sa vina la o echipa cum e Zalaul, sa vad daca reusesc sa nu retrogradeze”.

Autor: Gabriel Chirea