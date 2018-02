Gyor 28-24 CSM Bucuresti! A doua infrangere pentru Neagu&Co: bucurestencele au ratat sansa de a castiga grupa

CSM Bucuresti a castigat in urma cu o luna meciul de la Bucuresti, scor 28-22.



Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Min 60 - Final de meci! CSM Bucuresti, la a doua infrangere, rateaza sansa de a castiga grupa.

Min 44 - Avantaj de sase goluri pentru Gyor.

Min 35 - Inceput de cosmar pentru CSM! Gorbicz a marcat la foc automat.

Min 30 - A inceput repriza a doua!

Min 30 - Pauza! CSM nu a reusit pana acum sa castige pe terenul Gyor-ului.

Min 29 - Incredibil! Gyor a marcat ultimele doua goluri de la mijlocul terenului.

Min 25 - Doar 7 goluri reusite de CSM in primele 25 de minute ale jocului. Ultima reusita, dupa o pauza de 4 minute.

Min 20 - Meci strans si inchis. Doar 12 goluri marcate in 20 de minute.

Min 19 - 6-4 pentru Gyor! CSM are nevoie de victorie pentru a castiga grupa.

Min 17 - Gazdele revin din nou in avantaj.

Min 14 - Inceput destul de dificil pentru CSM!

Min 1 - A inceput partida.

Meciul cu Gyor va decide castigatoarea grupei. Handbalistele de la CSM sunt la egalitate cu Rostov si pot fi depasite de Gyor in cazul in care vor pierde aceste meci.

Daca va castiga partida din Ungaria, CSM va fi sigura de primul loc in grupa, ceea ce va reprezenta un real avantaj in faza urmatoare a Ligii Campionilor. Astfel, in cazul in care vor castiga grupa, Neagu&Co vor intalni in sferturi ocupanta locului 4 din grupa a doua principala.

CSM Bucuresti si Gyor sunt ultimele doua castigatoare din Liga Campionilor.