"Impartim tot!" Echipa din Romania are are in componenta trei perechi de frati! VIDEO

La echipa de handbal din Vaslui totul se imparte frateste. Trei perechi de frati joaca in echipa, iar 4 sunt gemeni!

Gemenii Bujor si gemenii Farcas joaca handal la Vaslui, echipa care mai are inca doi frati in lot. "Suntem unici in lume", se lauda moldovenii.

Nu doar rivalii, ci si colegii ii mai incurca pe handbalisti. Ambele perechi de gemeni de la Vaslui si-au incercat norocul si la fotbal.