Handbalista celebra, DISTRUSA dupa ce hackerii i-au spart telefonul si au publicat poze nud cu ea: "Ma simt bolnava, nu pot sa mananc"

Handbalista norvegiana Nora Mork povesteste cum viata ei a fost schimbata dupa ce pozele ei nud au ajuns pe internet.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Nora Mork de la Gyor visa sa devina cea mai buna jucatoare din lume, insa un atac cibernetic i-a pus o frana serioasa carierei sale.

Anul trecut, hackerii au spart mai multe conturi de iCloud, iar imagini intime a multor vedete din intreaga lume au fost postate pe internet. Intre ele si Nora Mork, cea care a povestit in lacrimi ca a fost afectata extrem de mult de aceasta intamplare.



"Cand eram cu echipa nationala in pregatire pentru Campionatul Mondial, am fost anuntata. M-am speriat, doar voiam sa fug de toate astea. M-am speriat. Mi-e frica sa merg la Bergen pentru Mobelringen Cup si sa iau legatura cu oamenii.

Ma gandeam chiar sa-mi iau un bilet de avion si sa merg in cealalta parte a lumii, de Craciun, dar mi-am dat seama ca daca fac asta, atunci persoana care mi-a spart telefonul va castiga. Trebuie sa-mi recastig controlul asupra vietii. Pe de alta parte, handbalul este viata mea, iubesc sa joc pentru Norvegia si vreau sa-mi respect tara”, a declarat Nora Mork intr-un interviu pentru tv2.no.



Nora spera sa fie in forma totusi la Campionatul Mondial.



”Stiu ca nu pot sa ma opresc din orice, dar am devenit o persoana de nerecunoscut. Unii prosti ar putea sa nu-mi distruga visul de a deveni cea mai buna jucatoare din lume. Recunosc ca mi-a luat ceva timp pana m-am hotarat sa renunt la acel bilet de avion”, a adaugat Nora Mork

"Ma simt bolnava. Ma chinui sa mananc si sa dorm si mi-e greu sa-mi fac treaba. Au fost multe accidentari si simt ca nu e timp pentru a-mi pierde concentrarea. Inca nu inteleg tot ce s-a intamplat. M-a influentat foarte mult. Ca atlet, e incredibil de frustrant”, mai spus Nora Mork



”Sunt obisnuita ca oamenii sa ma judece dupa ceea ce se intampla pe teren. Sa fiu judecata din punct de vedere al vietii private e ofensator. Ma face nesigura, simt ca imi este frica, simt ca imi pare rau si sunt frustrata. Spuneam ca nu-mi pasa de ceea ce cred oamenii despre mine, dar cand ajungi intr-o astfel de situatie, ajungi sa-ti pese. Este incredibil de dureros”, a mai spus Nora

"Sper ca am facut 13 pasi directia corecta. Nu vreau sa fiu persoana care am devenit. Vreau sa fiu puternica si sa fiu o jucatoare buna de handbal. Sunt si foarte nervoasa, dar vreau sa transform asta intr-o energie pozitiva de care sa ma folosesc pe teren. Sper sa performez la cel mai bun nivel al meu la Campionatul Mondial”, a precizat Nora Mork.