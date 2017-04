CSM a ramas fara antrenorul Rosca! A plecat dupa ce sefii i-au adus CONSULTANT din Suedia. Ultima ora: Cine va antrena echipa din vara

Antrenorul Aurelian Rosca s-a despartit de CSM Bucuresti cu o saptamana inaintea meciului cu Ferencvaros din sferturile de finala ale Champions League.

UPDATE 14:00 CSM Bucuresti a anuntat cine va conduce echipa din vara!

Helle Thomsen, daneza in varsta de 46 de ani, a semnat un contract valabil pe 2 ani, pana in vara lui 2019. Ea va continua sa pregateasca si echipa nationala a Olandei, colaborare pe care a inceput-o in 2016, reusind sa obtina medalia de argint la Campionatul European din 2016.

Helle Thomsen si-a inceput cariera de antrenoare la Team Tvis Holstebro, insa primele rezultate notabile le-a obtinut cu FC Midtjylland (In perioada 2012-2016: 2 titluri de campioana a Danemarcei, Cupa Danemarcei si Cupa EHF). Prima sa medalie obtinuta, la nivel de echipe nationale, a fost cu echipa Suediei (bronz la Campionatul European din 2014).

Helle Thomsen: „Sunt mandra ca unul dintre cele mai bune cluburi din Europa m-a dorit. Sunt nerabdatoare sa fie pe banca CSM Bucuresti incepand in sezonul urmator si sa incep un nou capitol in Romania, sa devin parte a handbalului bucurestean si a celui romanesc.”

Echipa va fi condusa pana la finalul sezonului de suedezul Per Johansson, adus in urma cu cateva zile pe post de consultant tehnic.

Aurelian Rosca a sosit la CSM Bucuresti in urma cu aproape cinci luni, inlocuindu-l atunci in functie pe danezul Jakob Vestergaard. Rosca a dus echipa pana in sferturile Ligii Campionilor, unde CSM se va duela, in 7 si 15 aprilie, cu FTC Budapesta, si a castigat al treilea titlu de campioana nationala.

Conducerea clubului a dorit insa o ”intarire” a departamentului tehnic inaintea dublei cu FTC si l-a adus, in calitate de consultant tehnic, pe suedezul Per Johansson, care a condus nationala Suediei (argint la CE din 2010).



In urma mutarii, Aurelian Rosca a decis sa nu mai continue la CSM, oficiali ai gruparii din Capitala confirmand, pentru News.ro, ca despartirea a avut loc pe cale amiabila, iar contractul antrenorului, valabil pana in 30 iunie, nu va fi suportat in continuare de catre club.

Aurelian Rosca ar urma sa preia echipa HCM Ramnicu Valcea.

Si Per Johansson are contract tot pana in 30 iunie.



