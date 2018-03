ACUM LIVE CSM 29-23 Midtjylland! Inca speram la primul loc in grupa de Champions League!

CSM Bucuresti lupta pentru a intrat de pe o pozitie cat mai buna in sferturile Champions League.

Chiar daca locul 1 pare inca misiune imposibila, pozitia a doua este perfect realizabila pentru fetele lui Helle Thomsen. CSM are nevoie ca Gyor sa nu bata acasa in ultima etapa din grupe, cu Krim, pentru a mai spera ca va incheia prima in grupa. Pentru echipa din Bucuresti victoriile cu Midtjylland si Rostov (in ultima etapa) sunt insa obligatorii!