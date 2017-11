PSG nu se opreste: dupa Neymar, mai da o lovitura Barcelonei! Super-jucatorul pe care il vor seicii: au inceput negocierile

PSG mai pregateste o lovitura pentru Barcelona.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Dupa ce l-au luat pe Neymar in vara pentru 222 de milioane de euro, cei de la PSG vor sa-l transfere si pe Takefusa Kubo, un pusti in varsta de doar 16 ani. Kubo este unul dintre cei mai talenti copii din lume, a fost supranumit "Messi al Japoniei" si se afla pe lista Barcelonei de mai mult timp. Kubo a fost in La Masia in perioada 2011-2015, dar s-a intors in tara natala in 2015.

Revenirea in Japonia a fost cauzata de scandalul in care a fost implicat clubul catalan in ceea ce priveste achizitionare tinerilor jucatori.

France Football noteaza ca Antero Henrique, directorul sportiv al PSG-ului, a luat deja legatura cu reprezentantii lui Kubo. Tanarul jucator evolueaza pentru FC Tokyo si a debutat deja pentru echipa mare.