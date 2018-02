ACCIDENTARE NEYMAR // Unai Emery i-a contrazis pe brazilieni: "Nu este adevarat ca se va opera!" Sansele sa joace contra Realului

Returul PSG - Real Madrid va fi in direct la Pro TV, marti pe 6 martie.

Update 15:30 Antrenorul celor de la Paris Saint-Germain, Unai Emery, a negat ca Neymar se va opera: "Nu este adevarat" a fost singurul comentariu facut de antrenorul spaniol pe seama subiectului.

Astfel, nefiind necesara operatia, informatia publicata de Marca initial se dovedeste a fi cea reala - Neymar ar urma sa lipseasca 3 saptamani de pe gazon, o intrare pe teren la partida cu Real Madrid fiind extrem de riscanta.

Update 13.30 Brazilienii de la Globo Esporte ofera un update horror dupa ce PSG a anuntat cat de grava este accidentarea lui Neymar! Conform informatiilor acestora, Neymar se va opera ceea ce va mari perioada de absenta! Accidentarea lui Neymar este similara cu cea pe care a avut-o Gabriel Jesus, astfel ca starul lui PSG va mai reveni abia in luna mai pe teren, conform informatiilor brazilienilor!

Cei de la PSG nu duc lipsa de solutii pentru inlocuirea brazilianului - Unai Emery va avea de ales intre Angel Di Maria si Julian Draxler la returul cu Real Madrid.

Cei de la Paris Saint-Germain au anuntat oficial cat de serioasa este accidentarea suferita de Neymar la derby-ul cu Olympique Marseille. Brazilianul a iesit in lacrimi de pe teren dupa ce a calcat stramb si, conform medicilor clubului francez, a suferit o entorsa la glezna piciorului drept si o fisura la al 5-lea metatarsian!

Astfel, Neymar are nevoie de o recuperare miraculoasa pentru meciul de peste fix o saptamana in conditiile in care o astfel de accidentare ar necesita in jur de 3 saptamani de pauza. Conform doctorului Ripoll, pentru Cadena SER, Neymar ar putea sa apeleze la infiltratii insa exista riscul agravarii accidentarii sau ca durerea sa fie prea intensa.

Conform doctorului, citat de Marca, Neymar ar putea sa aiba probleme timp de 1 an de zile in cazul in care sufera o ruptura.