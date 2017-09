Mbappe RUPE TACEREA! Motivul pentru care a refuzat-o pe Real si a ales-o pe PSG: "Vreau sa intru in istorie!"

Kylian Mbappe este al 2-lea cel mai scump jucator din istoria fotbalului!

Paris Saint-Germain a reusit 2 transferuri istorice in aceasta vara - pe langa Neymar, cel pentru care a platit suma record de 222 de milioane de euro, a pus mana si sub forma de imprumut pe Mbappe, urmand ca vara viitoare sa plateasca 180 de milioane de euro pentru atacantul francez de 18 ani.

Mbappe a dezvaluit in premiera de ce a ales-o pe PSG desi parea ca Real Madrid va fi viitoarea destinatie. "Jucatorii mari fac istorie in propria lor tara. Daca as fi plecat din Franta dupa doar 6 luni as fi plecat ca speranta.



Cand ajungi la Paris esti la un club care are ambitia de a fi cel mai bun din lume, ai ocazia sa joci la un club care vrea sa fie in toate competitiile. Voi da totul pentru a face istorie cu PSG.



Sa joc alaturi de Neymar este extraordinar. PSG deja ma interesa, dar faptul ca l-au adus pe Neymar este un argument suplimentar. Nu voi uita niciodata Monaco si voi fi mereu recunoscator acestui club" a spus Mbappe pentru Telefoot.