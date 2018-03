Decizie de ULTIMA ORA luata de PSG in cazul lui Neymar! Jucatorul va pleca in Brazilia la finalul saptamanii pentru a fi operat

Neymar s-a accidentat serios in derby-ul cu Olympique Marseille.

Starul brazilian pentru care PSG a platit 222 de milioane de euro in vara a calcat stramb in minutul 77 al meciului cu OM si parasit terenul in lacrimi, pe targa.

PSG a postat in urma cu scurt timp un comunicat pe site-ul oficial conform caruia Neymar va avea nevoie de operatie.



"Dupa investigatii medicale serioase efectuate in ultimele trei zile, staff-ul medical al PSG si jucatorul au decis, de comun acord, ca acesta sa fie operat. Neymar jr ca fi operat la sfarsitul saptamanii, in Brazilia, de medicul Rodrigo Lasmar, alaturi de profesorul Saillant, de la PSG", se arata in comunicatul clubului francez.

Daca decizia ca Neymar sa fie operat nu ar fi fost luata in acord cu recomandariile staff-ului medical al PSG-ului, iar jucatorul ar fi luat aceasta hotarare pe cont propriu, atunci PSG ar fi putut activa o clauza si i-ar fi desfacut contractul brazilianului.