Steaua Rosie a vandut azi un jucator cu 5,7 milioane de euro! Lovitura CARIEREI pentru un jucator IGNORAT in vara in Liga 1

Fosta echipa a lui Petrescu l-a luat de la Steaua Rosie Belgrad pe Richmond Boakye. Gnanezul de 25 de ani a fost propus in vara la CSU Craiova, insa oltenii n-au urmarit pista si l-au ratat. Boakye a continuat in Serbia, iar azi s-a transferat pe 5,7 milioane de euro la fosta echipa a lui Petrescu, detinuta de aceiasi proprietari miliardari ca si Inter Milano.

Boakye, 25 de ani, a jucat in cariera la Genoa, Sassuolo, Juventus, Atalanta, Latina, Elche sau Roda Kerkrade. La Steaua Rosie a ajuns acum un an. A marcat nu mai putin de 39 de goluri in toate competitiile pentru gigantul din Belgrad.



Jiangsu Suning announced that they have completed the signing of Richmond Boakye. The Ghanaian striker scored 15 goals in 14 Serbian league appearances for Red Star Belgrade this season. He will take the spot left Benjamin Moukandjo, who moved to Beijing Renhe on loan. pic.twitter.com/mPB1XvluVf