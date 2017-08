Stadion de 30 de milioane de euro intr-un oras FARA ECHIPA in Liga I de 20 de ani! Proiectul a fost aprobat de Guvern

Compania Nationala de Investitii a aprobat construirea unui stadion de 15 mii de locuri si 30 de milioane de euro la Targoviste, oras fara echipa in Liga I.

Romania va avea inca un stadion modern, insa intr-un oras care nu a mai avut fotbal de prima liga de ani de zile!

Consiliul Judetean Dambovita a anuntat astazi prin intermediul unui comunicat ca CNI (Compania Nationala de Investitii) a aprobat construirea unei arene de 30 de milioane de euro si 15.000 locuri.

"In prezent, investitia aflata in faza de studiu de prefezabilitate a primit avizul favorabil din partea Companiei Nationale de Investitii SA (CNI), urmare a sedintei Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din data de 28 iulie 2017 si, totodata, a fost analizata in sedinta pregatitoare a CTE din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei PUblice si Fondurilor Europene din data de 25.08.2017.

In perioada urmatoare, investitia urmeaza a fi actualizata si intr-o sedinta interministeriala cu participarea Ministerului Finantelor Publice, sub coordonarea CNI SA, iar dupa avizarea interministeriala, CNI va initia procedurile de achizitie a realizarii studiului de fezabilitate.

Valoarea estimata a obiectivului de investitii este de 133.696.874 lei (29,3 milioane euro). El are o capacitate de 15.000 locuri si este dotat cu stadion pentru fotbal, pista de atletism, existand si posibilitatea organizarii de jocuri de rugby.

Biroul Comunicare, Relatii Externe al Consiliului Judetean Dambovita", se arata in comunicat.