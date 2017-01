Mesajul emotionant al lui Mihaita Nesu in noaptea dintre ani: "Va multumesc ca mi-ati facut viata mai frumoasa"

Fostul fotbalist Mihaita Nesu a transmis un mesaj emotionant la cumpana dintre ani. Acesta le-a multumit celor care i-au sprijinit fundatia si a spus ca a avut parte de un an in care a cunoscut multi oameni deosebiti si a vazut locuri frumoase.

In varsta de 33 de ani, Mihai Nesu a ramas paralizat in 2011, in urma unui groaznic accident petrecut la un antrenament al lui FC Utrecht. De atunci, acesta este imobilizat intr-un carucior cu rotile.

Nesu a trecut in ultimii ani prin cateva momente tragice: parasit de sotie, acesta si-a pierdut si parintii.

Cu toate acestea, Nesu continua sa priveasca viata ca pe un cadou si se bucura de fiecare zi. Fostul jucator a transmis un mesaj emotionant in noaptea dintre ani, multumind pentru realizarile din 2016 si urandu-le tuturor un 2017 mai bun.

"Acum, ca mai e putin si incepe un nou an, uitandu-ma la anul care a trecut ma bucur ca a fost un an minunat, cu multi oameni deosebiti in jurul meu, cu multe locuri frumoase vizitate, cu multe evenimente si realizari frumoase pe plan personal si cu aceasta minunata echipa a fundatiei.

Va multumesc tuturor ca ne-ati sprijinit fundatia, ca m-ati ajutat si mi-ati facut viata mai frumoasa.

Va rog sa ma iertati daca v-am suparat cu ceva.

Va doresc sa fiti in 2017 sanatosi, bucurosi, plini de dragoste si de fapte mantuitoare.

Slava lui Dumnezeu pentru toate.

Cu dragoste si bucurie, Mihai Nesu", a scris Mihai Nesu pe Facebook.