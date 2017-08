Generatia de Aur s-a reunit la Timisoara si a strans bani pentru fetita lui Rotariu, Kassandra. VIDEO

Rotariu spune ca nepotul sau nu lasa Belgia pentru un transfer la stelisti.

Generatia de Aur a invins legendele Banatului in meciul caritabil. In lipsa lui Hagi, Rotariu a purtat 10. Belodedici a stat si in poarta. Rotariu nu l-a chemat si pe nepotul lui. Dorin Rotariu are probleme la Bruges.