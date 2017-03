CSA, mai multi fani decat FCSB? Numar impresionant de cereri de abonamente pentru o echipa care NU exista

SuperKombat - Visul American, duminica seara, de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Clubul Sportiv al Armatei a demarat toate pregatirile pentru inscrierea unei noi echipe cu numele Steaua in fotbalul romanesc. CSA lucreaza la documentatie, in timp ce Marius Lacatus a fost desemnat sa se ocupe de organizarea la nivel sportiv, acesta discutand aducerea unui antrenor, Ion Ion fiind prima varianta.

CSA Steaua se bucura in acest moment de sprijinul unei parti a fostelor galerii ale echipei, mai multe factiuni din Peluza Sud manifestandu-se vocal in acest sens. Iar pentru a-si arata sprijinul, acest fani au anuntat conducerea ca au intocmit o lista pentru achizitionarea de abonamente la meciurile viitoarei echipe.

Astfel, ProSport noteaza ca un numar de circa 700 de fani sunt dispusi sa isi achizitioneze abonamente, acestia asteptand ca CSA Steaua sa le puna in vanzare.

"Tiparirea si modul in care vor fi distribuite sau vandute abonamentele sunt doar un detaliu in acesta clipa. Important este faptul ca vom avea o sustinere importanta. Si poate mai important este ca suporterii care nu fac parte din galerii vor fi atrasi la meciurile noastre de prezenta ultrasilor, asa cum se intampla la clubul lui Gigi Becali. La meciurile CSA Steaua nu veti vedea atmosfera pe care o vedeti atunci cand joaca FCSB cu tribunele goale pe National Arena", a spus un oficial al CSA pentru sursa citata.

Potrivit ProSport, viitoarea echipa a CSA isi va disputa meciurile de pe teren propriu pe terenul numarul 5 din Complexul Sportiv Steaua. Respectivul teren este inconjurat de tribune, acestea avand insa o capacitate scazuta.

"Capacitatea este acum mica, insa va fi suplimentata in functie de numarul total de cereri prin aducerea unor tribune mobile", mai spus cei de la CSA.

In acest an, echipa lui Gigi Becali a avut in Liga I audiente, in meciurile de pe teren propriu, cuprinse intre 600 si 1800 de spectatori.

"Ii multumesc lui Talpan ca m-a scapat de aia de la Peluza Sud. Aia sunt cei mai rai, cei mai fanatici. Cine vrea e cu Talpan, cine nu vrea e cu Becali", spunea si finantatorul FCSB in urma cu doar cateva zile.