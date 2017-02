Chivu EXCLUDE candidatura la sefia FRF: "Nu ma simt pregatit" Pe cine propune in locul lui Burleanu

Cristi Chivu s-a mutat la Milano si nu vrea sa auda de fotbalul romanesc.

Retras de pe teren la 32 de ani, Cristi Chivu s-a mutat la Milano, acolo unde colaboreaza cu televiziunea Sky. Chivu nu se gandeste la sefia FRF si anunta ca il sustine pe Gica Popescu la alegerile din 2018.

"Eu am ales ceva, m-am intors cu familia in Milano si traim aici. Nu cred ca as corespunde cerintelor presedintiei in momentul de fata. Naveta n-o fac, deci exclud. Nu ma intereseaza lucrul asta. Din punctul meu de vedere, nu cred ca sunt pregatit pentru a conduce o Federatie.

Nu mi se pare corect ca prin simplul fapt ca am avut o cariera destul de buna de jucator sa pot fi si presedinte. E o responsabilitate destul de mare. Nu sunt pregatit deocamdata, pentru urmatoarele alegeri exclud posibilitatea de a candida. Peste cativa ani vom vedea, mai este mult. Voi face niste scoli si daca voi considera ca sunt pregatit atunci poate voi accepta", a spus Chivu la DigiSport.

"Din punctul meu de vedere, cel mai potrivit om este Gica Popescu. Are problemele pe care le are, daca nu le avea cred ca el era presedintele FRF si eu as fi colaborat cu el", a mai spus Chivu.