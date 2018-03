BREAKING NEWS: FRF a anuntat ce se intampla cu dosarul lui Lupescu! POATE CANDIDA

Ionut Lupescu n-ar trebui sa aiba nicio emotie ca dosarul sau de candidatura nu va fi acceptat.

Adrian Stangaciu, juristul FRF, explica la ce s-a referit contestatia legala facuta de federatie in disputa cu MTS.

"Sunt surprins de turnura luata de aceste lucruri. Era normal ca FRF sa mearga in instanta pentru a-si apara drepturile, dar aceasta situatie nu va schimba cu nimic desfasurarea alegerilor. Statutul care este in vigoare din 2014 este celluat in calcul pentru actualele alegeri. Nu se pune problema sa incercam sa limitam numarul de candidati. Chiar daca, sa zicem, noul statut va intra in vigoare, din punctul meu de vedere nu cred ca exista vreo posibilitate ca domnul Lupescu sa nu poata candida. Dorinta FRF nu este de a bloca pe cineva sa candideze", a spus Stangaciu pentru Telekom Sport.