Top 20 cei mai buni jucatori din istoria lui Chelsea! Avea loc si Dan Petrescu?

Frank Lampard, ajuns la 38 de ani, a anuntat ca se va retrage, dupa 21 de ani de activitate

Dupa retragerea lui Frank Lampard, Goal.com a alcauit un top al celor mai buni jucatori din istoria lui Chelsea, cum era de asteptat, internationalul englez face si el parte din acest top. Criteriile care au fost luat in calcul pentru alcatuirea topului au fost: capacitatea, consecventa si longevitatea lor.

Din pacate, nici Dan Petrescu, nici Adrian Mutu, singurii romani care au evoluat pentru Cheslea nu au fost inclusi in acest top.

Top 20 cei mai importanti jucatori din istoria lui Chelsea

20. John Hollins - 1963-1975 si 1983-1984

Este pe locul 5 in topul jucatorilor cu cele mai multe partide jucate pentru Chelsea, cu aproape 600 aparitii. A evoluat in prima faza 12 ani pentru ca dupa sa plece la QPR si mai apoi la Arsenal. Dupa 8 ani petrecuti la cele 2 echipe, acesta s-a intors la Chelsea, pentru care a mai evoluat doar un sezon.

19. Steve Clarke - 1987-1998

11 ani a ocupat Steve Clarke postul de fundas dreapta la Chelsea, timp in care nimeni nu a reusit sa-l inlocuiasca. A trebuit sa astepte pana in ultimii sai ani petrecuti la club pentru un succes, dar a fost in echipa care a castigat cupa angliei in 1997.

18. Pat Nevin - 1983-1988

Desi nu a petrecut mai mult de 5 ani la Chelsea, acesta a fost foarte iubit de suporteri. In primul lui sezon, a ajutat clubul sa revina in prima divizie.

17. David Webb - 1968-1974

Acesta si-a incheiat cariera la Chelsea, dupa nu mai putin de 300 de aparitii. A reusit sa inscrie in finala FA Cup castigata de Chelsea impotriva lui Leeds.

16. Marcel Desailly - 1998-2004

Acesta era un superstar inainte sa ajunga la Chelsea si a petrecut 6 ani pe Stamford Bridge, fiind unul dintre cei mai importanti jucatori.

15. Claude Makelele - 2003-2008

In 5 ani petrecuti la Chelsea, Makelele a castigat de doua ori campionatul, FA Cup si doua cupe ale ligii.

14. Eddie Mccreadie - 1962-1973

Pe locul 10 in topul aparitiilor in tricoul lui Chelsea, fundasul stanga a jucat constant in cei 11 ani petrecuti la club. A marcat golul victoriei in victoria cu 3-2 din finala cupei ligii din 1965

13. Kerry Dixon - 1983-1992

In 9 ani petrecuti la Chelsea, Dixon a marcat 193 de goluri in prima si in a doua divizie.

12. Dennis Wise - 1990-2001

A petrecut 11 ani la Chelsea si a fost capitanul lui Chelsea cand au castigat cupa, super cupa, cupa angliei de doua ori si campionatul. Wise a bifat 445 de aparitii in tot acest timp.

11. Jimmy Greaves - 1957-1961

Atacantul englez a reusit sa inscrie de 132 de ori in 169 de partide.

10. Peter Bonetti - 1960-1975 si 1976-1979

729 de aparitii a bifat portarul englez pentru Chelsea, timp in care a castigat cupa angliei, cupa ligii si cupa cupelor impotriva lui Real Madrid.

9. Roy Bentley - 1948-1956

In cei 8 ani petrecuti la Chelsea acesta a marcat 150 de goluri in 367 de aparitii.

8. Ron Harris - 1961-1980

In cei 19 ani in care a jucat pentru Chelsea, acesta a bifat nu mai putin de 795 de aparitii, mai mult decat orice alt jucator care a mai evoluat pentru londonezi.

7. Bobby Tambling - 1959-1970

A castigat doar cupa ligii in 1965 in toti acesti ani petrecuti la Chelsea, dar a reusit sa marcheze 202 goluri, recordul lui fiind doborat abia in 2013 de Frank Lampard.

6. Gianfranco Zola - 1996-2003

A fost votat de suporteri cel mai bun jucator din istoria lui Chelsea cu ocazia centenarului. A marcat de 80 de ori in 312 partide.

5. Petr Cech - 2004-2015

Inlocuitorul lui Carlo Cudicini a reusit in 11 ani sa castige de 4 ori campionatul, tot de 4 ori cupa angliei, Europa League si Champions League. Inainte sa plece la Arsenal, acesta a doborat recordul lui Peter Bonetti de meciuri fara gol incasat.

4. Didier Drogba - 2004-2012 si 2014-2015

Unul dintre cei mai mari atacanti din istoria Premier League, a resuti sa castige cu Chelsea 3 titluri de campion si Champions League.

3. Peter Osgood - 1964-1974 si 1978-1979

Unul dintre cei mai buni marcatori ai lui Chelsea in anii 60 si 70. S-a stins din viata in 2006, dar are o statuie in fata stadionul Stamford Bridge.

2. Frank Lampard - 2001-2014

211 reusite pentru Chelsea, pe locul 4 in clasamentul all-time al aparitiilor in tricoul londonezilor, castigator al Champions League, Europa League si multiple cupe ale angliei si cupe ale ligii.

1. John Terry - 1998-Prezent

A fost capitanul lui Chelsea in cea mai de succes perioada a acestora, timp in care a castigat, 4 titluri, 5 cupe ale angliei, 3 cupe ale ligii, Europa League si Champions League.