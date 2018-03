Surpriza cat China: Cannavaro, al 4-lea cel mai bine platit antrenor din lume! A fost secundul lui Olaroiu

La sase ani dupa ce s-a lasat de fotbal, Fabio Cannavaro a prins un contract urias de antrenor

12 milioane de euro pe an, acesta este salariul pe care Fabio Cannavaro il castiga in China, la Guangzhou Evergrande.

Cannavaro a lasat fotbalul european in 2010, dupa ce a plecat de la Juventus la Al Ahli. A jucat un singur sezon acolo, iar in 2013 a facut pasul in antrenorat, ca secund al lui Cosmin Olaroiu.

Cannavaro i-a cucerit pe chinezi sezonul trecut, dupa ce a promovat cu Tianjin Quanjian in prima liga.

Italianul in varsta de 44 de ani a semnat in urma cu trei luni cu Guangzhou, echipa pe care a mai antrenat-o si in 2015.

Are un salariu de 12 milioane de euro pe an, fiind astfel al 4-lea cel mai bine platit antrenor din lume, dupa Marcello Lippi (20 mil euro la nationala Chinei), Pep Guardiola si Jose Mourinho.

Fost campion mondial cu Italia in 2006, Cannavaro a jucat de-a lungul carierei la Napoli, Parma, Inter Milano, Juventus si Real Madrid.