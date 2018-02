Sumudica, victorie nebuna in Turcia: e la 3 puncte de cupele europene! Sumi s-a dezlantuit pe margine: bucuria de la golul de 2-1 | VIDEO

Marius Sumudica a castigat un meci nebun in Turcia.

Kayseri a inceput partida cu Kasimpasa de la scorul de la 0-1, practic. Diagne a marcat pentru oaspeti inca din minutul 2. Turuc a egalat pentru echipa lui Sumudica in minutul 20.

In repriza a doua, Kayseri a mai marcat de doua ori, dar doar dupa ce adversarii au ramas in 10 oameni. Sari a fost eliminat in minutul 66, iar Badji l-a adus pe Sumudica in avantaj cu un sut plasat in minutul 74. Sumudica s-a bucurat ca un nebun dupa aceasta reusita: antrenorul roman s-a asezat in genunchi si a sarutat gazonul.

CLICK AICI PENTRU VIDEO



Bulut a marcat din penalty, minutul 78, iar Trezeguet a stabilit scorul final, 3-2, tot din penalty, in minutul 4 al prelungirilor.

In urma acestei victorii, Kayseri a strans 38 de puncte si este pe locul 5, la trei puncte in spatele lui Besiktas, care inca nu a jucat in aceasta etapa. Lung jr. si Sapunaru au fost integralisti pentru Kayseri.