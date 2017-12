Se stie deja viitoarea campioana mondiala? Tragerea la sorti a oferit un INDICIU URIAS: nationala cu cele mai mari sanse de a castiga trofeul

Vineri s-au tras la sorti grupele Campionatului Mondial din Rusia de anul viitor, iar Peru a fost repartizata in Grupa B, alaturi Franta, Australia si Danemarca.

Statistica spune ca una dintre echipele aflate in grupa cu Peru va castiga Campionatul Mondial. La precedentele editii ale Campionatului Mondial la care a participat, Peru le-a intalnit pe viitoarele campioane mondiale: Uruguay in 1930, Brazilia in 1970, Argentina in 1978 si Italia in 1982.

Data fiind grupa in care se afla Peru de aceasta data, Franta are cele mai mari sanse de a respecta traditia si statistica.

