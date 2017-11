Reactia antrenorului Galatei dupa ce Latovlevici a fost huiduit si a cerut schimbarea! Mesajul pentru fanii turci

Latovlevici a trecut printr-un moment dificil la meciul cu Alanyaspor. Fundasul roman a fost huiduit de suporterii lui Galatasaray si a cerut sa fie schimbat in minutul 70.

Igor Tudor, omul care l-a adus pe Lato la Galata, a incercat sa impace cele doua tabere. Pe de o parte, Tudor a declarat ca suporterii Galatei sunt cei mai buni, apoi l-a incurajat pe jucator.

"In primul rand, avem niste suporteri minunati. Sprijinul lor este foarte important pentru noi. Suntem mai puternici atunci cand ii avem alaturi. Lato poate juca bine in unele meciuri si slab in altele, asa cum se intampla cu toti colegii sai. Acest lucru ma intristeaza. Daca suporterii reactioneaza asa, automat ii afecteaza pe jucatori si ii fac sa nu mai dea randament", a declarat Igor Tudor pentru site-ul oficial al Galatei.