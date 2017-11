O noua tragedie in fotbal! Un fost jucator de la Stoke a decedat la 25 de ani dupa ce a facut atac de cord

Fundasul Dionatan Teixeira, fost fotbalist al echipei Stoke City, a decedat in tara sa natala, Brazilia, dupa ce a suferit un atac de cord, la varsta de 25 de ani, informeaza mirror.co.uk.

Teixeira a fost angajat de Stoke City in 2014, dupa o perioada de proba. El a jucat doua meciuri in Prmier League, inainte de a ajunge la serif Tiraspol, in februarie. inainte de a evolua in Anglia, Teixeira a jucat in Slovacia, la Kosice, Banik Ruzina si Dukla Banska Bystrica. El a primit cetatenia slovaca si a strans opt convocari la echipa nationala de tineret a acestei tari.

Din vara, Teixeira s-a intors in Brazilia si planuia sa revina la Tiraspol in acest sezon.

The thoughts of all at #SCFC are with the family & friends of our former player Dionatan Teixeira following his untimely passing, aged 25 pic.twitter.com/5Z1xUWF48V