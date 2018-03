Neymar se recupereaza in PARADIS dupa operatie. Brazilienii i-au montat un SURUB in picior ca sa poata juca din nou! PSG - REAL, marti, PROTV!

PSG - Real Madrid e marti, ora 21:45, la PROTV!

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Celui mai scump fotbalist din lume i s-a montat un surub in picior. Neymar se recupereaza in paradis ca sa prinda mondialul.

Neymar a plecat in carje de la spital. Iubita lui, Bruna i-a fost alaturi in timpul operatiei. Neymar se va recupera intr-o vila aflata aproape de Rio. PSG il asteapta in finala Ligii. Fara Neymar, dar cu Di Maria, Cavani si Mbappe, francezii trebuie sa treaca de Real, marti, de la 21.45, la PRO TV.