Mutare soc pregatita pentru urmatoarea perioada de transferuri! Ce atacant vrea Chelsea

Antonio Conte incearca inca de pe acum sa-si pregateasca loviturile de la vara. Un fost jucator pe care l-a antrenat la Juve, prima tinta.

Una dintre cele mai mari lovituri care ar putea sa aiba loc la vara este transferul lui Alvaro Morata la Chelsea.

Fostul elev de la Juventus a lui Antonio Conte, Alvaro Morata, este prima tinta a londonezilor in vara.

Discutii despre acest transfer au aparut astazi in presa britanica la nici 24 de ore de la incheierea perioadei de mercato.

Internationalul spaniol nu are un sezon rau, dar este nemultumit de faptul ca nu prinde cate minute si-ar dori in acest moment la Real Madrid, desi Benzema nu traverseaza deloc o perioada buna. De altfel au si aparut cateva zvonuri in aceasta iarna legat de o posibila plecare a lui de la Real.

Cu siguranta totul depinde de cat timp va juca Morata in acest retur la Real si daca acesta va reusi sa se impuna in fata lui Benzema in atacul madrilenilor. Spaniolul se simte bine in orasul lui natal si cel mai probabil un retur bun va face foarte dificila incercarea lui Conte de al aduce la Chelsea in vara.

27 de meciuri a bifat Morata in acest sezon pentru Real Madrid, in toate competitiile, reusind sa marcheze 10 goluri.