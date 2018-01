Momente cumplite pentru un fost jucator al lui Dinamo! E in coma indusa dupa un teribil accident auto

Un fost jucator al lui Dinamo trece prin momente cumplite.



Bruno Simao, fost fundas stanga la Dinamo in 2009, a fost implicat intr-un grav accident de masina si este in coma indusa.



"Nu stim cand se va recupera. Tot ce pot spune in numele meu si al intregului grup e ca are parte de toată sustinerea noastrs si speram sa-si revina", a declarat pentru ABola, Ricardo Carvo, antrenorul lui Bruno Simao de la Pinhalnovense.

Bruno Simao a jucat in Romania la UTA (2006-2008), Dinamo (2009) si Astra (2010).

Bruno Simao, in varsta de 32 de ani, si-a inceput cariera la Benfica.