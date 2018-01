Gicu Grozav si-a reziliat contractul cu Karabuk! Turcii anunta viitoarea destinatie a "creierului" nationalei

Turcii anunta viitorul lui Gicu Grozav.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

"Creierul" echipei nationale, jucatorul desemnat de Contra sa poarte tricoul cu numarul 10 la prima reprezentativa, si-a incheiat conturile cu Karabukspor. Turcii de la Fanatik anunta ca Grozav si-a reziliat contractul cu Karabuk si este asteptat sa semneze in zilele urmatoare cu Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica.



De Gicu Grozav s-au interesat si CFR Cluj si Steaua, insa jucatorul a fost ferm si a declarat ca nu ia in calcul o revenire in Romania.