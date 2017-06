Confesiunea lui Roberto Carlos, la 20 de ani de la reusita care a sfidat fizica: "Nu stiu cum am reusit! A fost prima si ultima data cand mi-a iesit!"

Sambata se implinesc 20 de ani de la unul dintre cele mai spectaculoase goluri din istoria fotbalului!

Pe 3 iunie 1997 a avut loc un moment care va ramane in istoria fotbalului multi ani de acum incolo. Cu un an inainte de Mondial, Franta, Brazilia, Anglia si Italia au participat la un turneu de incalzire. Desi Anglia a castigat acel turneu, toata lumea isi aduce aminte momentul magic al lui Roberto Carlos.

Era minutul 21 al partidei de la Stade de Gerland din Lyon cand Didier Deschamps l-a faultat pe Romario la 35 de metri de poarta lui Fabian Barthez. Roberto Carlos si-a asezat mingea si a trimis un sut unic - mingea a luat un efect incredibil, ocolind zidul si intrand in poarta!

Chiar si pentru Roberto Carlos ramane un mister modul in care mingea a putut prinde acel afect: "Dunga m-a intrebat cum am reusit si i-am spus ca nu stiu. Toata lumea vrea sa stie dar nu exista o explicatie. Am stiu ca bate usor vantul si mingea era foarte usoara. Am vrut sa trimit langa bara, nimic mai mult. A luat o asemenea curba datorita fortei cu care am lovit mingea.



Cand am lovit mingea cu stangul am crezut ca va trece la distanta mare pe langa poarta. A fost prima si singura data cand am reusit sa obtin o asemenea curba a mingii" a spus Roberto Carlos, citat de Sky Sports.