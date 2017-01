Confesiunea lui Maradona: "Aveam 24 de ani cand m-am apucat de droguri la Barcelona. Cea mai mare greseala"

Maradona l-a ridicat in slavi pe Messi, cel pe care il considera cel mai bun jucator din istoria fotbalului.

Fostul mare fotbalist al Barcelonei, Diego Armando Maradona, a dezvaluit intr-un interviu pentru Canale 5 care a fost momentul in care a consumat prima data droguri: "A fost cea mai mare greseala din viata mea" a spus argentinianul, spunand ca avea 24 de ani si evolua la Barcelona.

Maradona a mai dezvaluit ca a consumat apoi droguri timp de 13 ani si ca se considera norocos: daca ar fi continuat in acel ritm, ar fi murit. "Drogurile sunt cea mai mare problema, drogurile ucid, ma consider norocos ca pot sa vorbesc despre asta pentru ca, daca o luam in alta directie, as fi murit pana acum" a spus Maradona.

"Napoli este inca in inima mea, mi-a dat ocazia sa joc la cel mai inalt nivel. Am venit de la marea Barcelona, dar Napoli mi-a dat ocazia sa joc impotriva celor mai importante echipe din Italia" a mai spus Maradona.

Daca pe Messi il considera cel mai bun jucator din toate timpurile, Maradona nu vorbeste la fel de frumos despre Icardi - nu uita ca acesta s-a casatorit cu fosta sotie a lui Maxi Lopez, cel cu care Icardi a fost coechipier la Sampdoria: "Icardi este un tradator. Nu poti sa mergi la cina in casa unui prieten si sa te casatoresti cu sotia lui. Va fi un jucator mare dar ce i-a facut lui Maxi Lopez este urat".

Intr-un alt interviu, pentru TyC Sports, Maradona i-a luat apararea lui Messi: "Nu-i pot tolera pe cei care cei care il critica pe Messi doar pentru ca nu a castigat Campionatul Mondial. In 56 de ani nu am vazut nimic care sa se apropie de Messi".