Exclus din lot la meciul din campionat, Aubameyang si-a socat colegii la antrenamente! Cum si-a schimbat look-ul

Aubameyang revine marti pe teren cu un nou look dupa ce a fost suspendat in campionat.

Acesta a fost suspendat din cauza indisciplinei si a ratat meciul de vineri pierdut cu Stuttgart cu 2-1.

Ultima oara cand a fost suspendat, Pierre Emerick Aubameyang s-a intors si a marcat 4 goluri. Se intampla anul trecut cand Borussia Dortmund i-a invins pe cei de la Hamburg cu scorul de 5-2. Atunci, el a fost suspendat pentru ca s-a dus in Italia fara acordul clubului. Acum, intarzierile sale la antrenament au dus la aceasta sanctiune.

Aubameyang a surprins la antrenamente cu noul sau look. Borussia isi joaca supravietuirea in Liga Campionilor in partida cu Tottenham din aceasta seara. Borussia are 2 puncte dupa 4 etape, in timp ce Spurs are 10 puncte iar Real Madrid are 7 puncte. Astfel, numai victoria Borussiei si cel mult un egal al celor de la Real ii mai ofera sperante pentru ultima etapa etapa echipei lui Bosz.