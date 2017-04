Acuzatii grave pentru un star al lui Chelsea: “Copilul meu de sase luni a ajuns la spital din cauza lui”

Un jucator important de la Chelsea tine prima pagina in presa cu patru zile inaintea derbiului cu Manchester United.

Cesc Fabregas trece prin momente critice. La o saptamana dupa ce a devenit tata pentru a treia oara, este acuzat ca a lovit cu o minge un copil de sase luni, intr-un parc cu acces limitat, si nu este exclus ca baietelul sa fi suferit leziuni cerebrale. Mijlocasul spaniol iesise la iarba verde alaturi de sotie si copii si incinsese o miuta cu cei mici.

Jurnalistii de la The Sun publica in exclusivitate declaratiile Victoriei Diethardt, o mama in varsta de 29 de ani care a ajuns la spital cu baietelul sau. “Mingea l-a lovit foarte tare, la tampla si Mark a inceput sa tremure foarte tare. Nu stiam ca este vorba despre Fabregas, pana in momentul in care acesta a parasit zona si atunci oamenii din jur mi-au spus cine este. Eu nu puteam sa ii las a plece fara sa aflu cine este responsabil, asa ca i-am cerut sa imi spuna cum se numeste. Partenera lui a intervenit, mi-a spus ca se numeste Daniella, mi-a dat numarul ei de telefon si mi-a spus ca unul dintre copii a trimis mingea, nu barbatul ei”, a povestit mama.

“Mark era raza mea de soare pana in momentul in care l-a lovit acea minge, dar acum parca as avea un alt copil. De obicei, este atat de vioi, dar acum a dormit o zi intreaga, iar cand s-a trezit, parca pur si simplu privea in gol. Daca se dovedeste ca creierul lui este afectat, cred ca Fabregas trebuie sa plateasca toata viata”. Victoria Diethardt i-a cerut deja fotbalistului sa plateasca cheltuielile medicale de peste 600 de euro, daune pentru "stres" si ameninta ca nu se va opri aici.

Incidentul s-a petrecut intr-un parc din Londra in care au acces doar rezidentii din zona si care specifica foarte clar faptul ca jocurile cu mingea sunt interzise. Purtatorul de cuvant al lui Cesc Fabregas a declarat pentru The Sun ca fiica dintr-o relatie anterioara a Daniellei a trimis mingea care l-a lovit pe bebelusul de sase luni.

“Contuzie minora” si “traumatism cranian minor” este diagnosticul cu care a parasit spitalul bebelusul de sase luni, insa, mama sustine ca un specialist din spital i-a recomandat alte teste si monitorizare atenta.