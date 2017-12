"Sunt omul lui Lazio din toate punctele de vedere!" Singurul italian care a marcat 4 goluri in Europa sta in calea Stelei

Stelistii doar viseaza la finala Europa League. Lazio chiar si-a propus sa castige trofeul. In 99, Lazio a cucerit Cupa Cupelor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Lazio il are pe banca pe omul record: Simone Inzaghi a jucat 11 ani la Lazio si e si acum cel mai tare marcator al echipei in Europa.

"Am avut norocul sa fie singurul italian care a dat 4 goluri in acelasi meci din Europa. Sunt deja 19 ani de cand sunt aici si sunt omul lui Lazio din toate punctele de vedere" a spus Simone Inzaghi.

Lazio este pentru a 6-a oara in ultimii 7 ani in primavara europeana. Dubla dintre stelisti si Lazio va fi in februarie la PROTV!

"Destul de mici sansele pentru ca Lazio este o echipa extraordinara" crede Cosmin Contra.