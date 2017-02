Sumudica a ARESTAT fanionul tusierului! Ce s-a intamplat in primele minute ale partidei cu Genk. VIDEO

Marius Sumudica a pus mana pe fanionul tusierului in primele minute ale partidei cu Genk.

Sumudica se afla in spatele tusierului, in momentul in care acesta a semnalizat un fault al lui Daniel Niculae asupra unui adversar. Tusierul a scapat fanionul, iar Sumudica l-a recuperat, in semn de protest pentru faultul acordat usor.